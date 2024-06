Nuova truffa su Facebook: sotto attacco gli account business

Una nuova minaccia si sta diffondendo su Facebook, con i criminali informatici che prendono di mira gli account business per perpetrare truffe. Gli esperti di sicurezza di Kaspersky hanno rilevato una tecnica sofisticata utilizzata dagli hacker per rubare account aziendali su Facebook. Questi account compromessi vengono poi utilizzati per ingannare altri utenti, inducendoli a rivelare informazioni personali o a compiere azioni pericolose.

Il processo inizia quando gli hacker ottengono l'accesso a un account business su Facebook. Una volta dentro, modificano il nome e la foto del profilo per far sembrare l'account legittimo. Utilizzando questo account, inviano messaggi agli utenti, spesso con toni urgenti o minacciosi, affermando che ci sono problemi con il loro account o pagina.

I messaggi includono un link che reindirizza gli utenti a un sito web falso, che imita perfettamente il sito ufficiale di Facebook o Meta. Sul sito ingannevole, gli utenti vengono invitati a inserire le loro credenziali di accesso o altre informazioni personali, che finiscono così nelle mani degli hacker.

Come proteggersi da questa truffa

Per proteggersi da queste truffe, è importante diffidare sempre dei messaggi con toni allarmistici o minacciosi, specialmente se provengono da account sconosciuti. Non bisogna mai cliccare su link sospetti ricevuti tramite messaggi privati o e-mail. Un buon metodo per verificare l'autenticità di un link è passare il mouse sopra di esso per visualizzare l'URL reale prima di cliccare. È fondamentale accedere a Facebook direttamente dal sito ufficiale e non tramite link contenuti in messaggi o e-mail.

Inoltre, è consigliabile utilizzare una password robusta e unica per il proprio account Facebook e attivare l'autenticazione a due fattori, una misura di sicurezza che aggiunge un ulteriore livello di protezione. Segnalare a Facebook gli account che sembrano sospetti è un altro passo importante per mantenere la sicurezza della piattaforma.

La prudenza è essenziale per evitare di cadere vittima di queste truffe. Se si ricevono messaggi o link sospetti, è sempre meglio non rischiare e non cliccare. Essere consapevoli e vigilanti è il modo migliore per proteggere i propri dati e la sicurezza online.