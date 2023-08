Nuova offerta Sky Calcio: Serie A e Serie B a 14,90 euro al mese

Non vuoi perderti nemmeno un minuto delle emozionanti partite della Serie A e Serie B? C'è un'offerta imperdibile che potrebbe farti battere il cuore più forte.

Stiamo parlando della nuova offerta Sky Calcio, che ti offre la possibilità di seguire da vicino i campionati italiani ed europei a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro al mese. Preparati a vivere ogni gol, ogni azione e ogni emozione come se fossi in tribuna, comodamente dal tuo divano.

Sky TV e Sky Calcio in offerta: il mix micidiale

Con Sky Calcio avrai l'opportunità di seguire 3 partite su 10 della Serie A TIM di ogni giornata di campionato. Dalle sfide emozionanti del sabato sera, ai match della domenica a pranzo e delle serate del lunedì, non perderai nemmeno un colpo delle avvincenti partite del massimo campionato italiano. I migliori calciatori, i derby più sentiti e le sorprese di ogni giornata saranno a portata di un clic dal tuo telecomando.

Ma l'offerta non si ferma solo al calcio italiano perché potrai goderti anche lo spettacolo del calcio europeo, con le migliori partite di campionati come la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1. Le sfide tra le squadre più prestigiose d'Europa, i duelli tra i migliori giocatori e gli stadi che fanno la storia del calcio saranno a tua disposizione, per un'esperienza calcistica senza confini.

E non puoi dimenticare la Serie BKT: avrai accesso a tutte e 380 le partite stagionali della Serie BKT, oltre a playoff e playout. Segui la corsa verso la promozione e vivi l'emozione dei match che decidono la serie cadetta, tutto dal comfort del tuo soggiorno.

Ma l'offerta non si limita solo a questo. Incluso nell'abbonamento troverai anche Sky TV, che ti offre una vasta gamma di contenuti per tutti i gusti. Dalle serie TV italiane e internazionali ai documentari, dalle produzioni Sky Original agli show per tutta la famiglia, troverai sempre qualcosa di interessante da guardare. E grazie alla qualità dell'immagine in HD, ogni dettaglio prenderà vita sul tuo schermo.

Infine, incluso nell'abbonamento avrai anche Sky Go, con cui potrai portare l'esperienza Sky ovunque tu vada. Guarda i tuoi programmi preferiti su smartphone, tablet e PC, anche quando sei offline. Non perderti nemmeno un istante di intrattenimento e calcio, indipendentemente da dove ti trovi.

In sintesi, l'offerta Sky Calcio e Sky TV è un pacchetto completo che ti offre il meglio del calcio italiano ed europeo, insieme a un'ampia gamma di contenuti di intrattenimento. Abbonati ora e vivi ogni emozione direttamente dal tuo salotto, a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi. Non lasciarti sfuggire questa occasione di avere tutto il calcio e l'intrattenimento che ami, a un prezzo conveniente.

