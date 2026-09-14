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Nuova offerta per NordVPN: 28 mesi senza limiti di VPN in forte sconto

NordVPN è protagonista di una nuova offerta con 28 mesi a prezzo scontato: ecco la promo da attivare oggi.
Nuova offerta per NordVPN: 28 mesi senza limiti di VPN in forte sconto
NordVPN è protagonista di una nuova offerta con 28 mesi a prezzo scontato: ecco la promo da attivare oggi.
Davide Raia
Pubblicato il 14 set 2026
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Per una nuova VPN illimitata è possibile puntare su NordVPN, servizio che da anni rappresenta un punto di riferimento del settore. La nuova promo permette di ridurre il costo della VPN fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell'attivazione). Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. La VPN è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN , accessibile dal box qui di sotto solo per un breve periodo.

Attiva qui l'offerta di NordVPN

La migliore VPN da attivare oggi

Scegliere una nuova VPN illimitata è oggi molto più facile e conveniente. Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con le seguenti caratteristiche:

  • crittografia del traffico dati per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata
  • politica no log che elimina il tracciamento dell'attività online durante la navigazione
  • possibilità di utilizzo multi-dispositivo con fino a 10 dispositivi in contemporanea per account che possono accedere alla VPN
  • network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici durante la navigazione, grazie alla possibilità di scegliere un server in un altro Paese
  • accesso a servizi di sicurezza aggiuntivi, disponibili come opzione o con i piani in abbonamento dedicati

Grazie alla nuova promozione, NordVPN è ora disponibile a 3,37 euro al mese, con il piano da 24 mesi + 4 mesi extra, attivabile con il codice BLAZE4MO da inserire al momento dell'attivazione. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per chi sceglie di effettuare l'attivazione tramite il sito ufficiale della VPN, qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c'è sempre una garanzia di rimborso, valida per i primi 30 giorni dal momento della sottoscrizione.

Attiva qui l'offerta di NordVPN

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