Nuova offerta per NordVPN: 28 mesi senza limiti di VPN in forte sconto

Per una nuova VPN illimitata è possibile puntare su NordVPN, servizio che da anni rappresenta un punto di riferimento del settore. La nuova promo permette di ridurre il costo della VPN fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell'attivazione). Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. La VPN è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN , accessibile dal box qui di sotto solo per un breve periodo.

La migliore VPN da attivare oggi

Scegliere una nuova VPN illimitata è oggi molto più facile e conveniente. Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con le seguenti caratteristiche:

crittografia del traffico dati per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata

del traffico dati per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata politica no log che elimina il tracciamento dell'attività online durante la navigazione

che elimina il tracciamento dell'attività online durante la navigazione possibilità di utilizzo multi-dispositivo con fino a 10 dispositivi in contemporanea per account che possono accedere alla VPN

con fino a che possono accedere alla VPN network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici durante la navigazione, grazie alla possibilità di scegliere un server in un altro Paese

accesso a servizi di sicurezza aggiuntivi, disponibili come opzione o con i piani in abbonamento dedicati

Grazie alla nuova promozione, NordVPN è ora disponibile a 3,37 euro al mese, con il piano da 24 mesi + 4 mesi extra, attivabile con il codice BLAZE4MO da inserire al momento dell'attivazione. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per chi sceglie di effettuare l'attivazione tramite il sito ufficiale della VPN, qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c'è sempre una garanzia di rimborso, valida per i primi 30 giorni dal momento della sottoscrizione.

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