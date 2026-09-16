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Nuova offerta Iliad: 230 giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per sempre

230 Giga in 5G e 18 GB in Europa a meno di 10€: l'offerta shock di Iliad senza rimodulazioni.
Nuova offerta Iliad: 230 giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per sempre
230 Giga in 5G e 18 GB in Europa a meno di 10€: l'offerta shock di Iliad senza rimodulazioni.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 16 set 2026
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Iliad ha lanciato una nuova offerta chiamata Top 230: come suggerisce il nome, permette di attivare un pacchetto completo di 230 giga anche in 5G, minuti e SMS illimitati e 18GB di navigazione extra per l'Europa al prezzo bloccato e garantito per sempre di 9,99 euro al mese.

Attiva l'offerta

I 230 GB di traffico sono utilizzabili sotto reti 4G, 4G+ e l'ultrarapido 5G di Iliad che arriva fino a 2 Gbps nelle aree coperte e con uno smartphone compatibile così da poter navigare a velocità impressionanti per sfruttare il tuo telefono per uso multimediale, lavoro e download rapidi.

Il comparto voce e messaggi include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e in Unione Europea, ma il valore aggiunto vero è rappresentato dalle chiamate illimitate dall'Italia verso un grandissimo numero di destinazioni estere compresi i cellulari di Stati Uniti e Canada.

E poi c'è il bonus che non ti aspetti: 18GB extra che si aggiungono al tuo plafond italiano dedicati esclusivamente alla navigazione in roaming nei paesi dell'Unione Europea. Tutto questo a soli 9,99 euro al mese per sempre: un prezzo bloccato e garantito da Iliad, che non sarà soggetto a rimodulazioni future.

Attiva l'offerta

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