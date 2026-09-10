Nuova offerta da NordVPN, la scelta giusta per una VPN illimitata a settembre

NordVPN lancia una nuova promo: per i nuovi utenti c'è ora la possibilità di puntare su un piano di 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento del pagamento). Il prezzo è ridotto a 3,37 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è accessibile tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di NordVPN.

Perché scegliere NordVPN: è la migliore a settembre 2026

Con NordVPN è ora possibile sfruttare una VPN senza limiti, in grado di garantire la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro e protetto a Internet anche quando si utilizza una rete non privata.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una politica no log e, quindi, una navigazione online senza tracciamento della propria attività. La VPN, inoltre, è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di alcun tipo.

In aggiunta, NordVPN include un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo con possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese, in modo da aggirare blocchi su base geografica e censure online per navigare in modo ancora più libero e illimitato.

La promo di settembre 2026 è la soluzione giusta per accedere a NordVPN. Il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra, grazie al codice sconto BLAZE4MO. L'offerta prevede anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto e completare una breve procedura di sottoscrizione online. In promo ci sono anche altri piani aggiuntivi che includono funzionalità di sicurezza extra per una navigazione più sicura. Gli sconti descritti sono validi solo per un breve periodo di tempo.

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