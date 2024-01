Nuova offerta da non perdere: Fatture in Cloud per i forfettari a soli 4€ al mese

A partire da oggi 1° gennaio 2024, è entrato in vigore l'obbligo di fattura elettronica per tutti i possessori di Partita IVA, compresi i forfettari.

In risposta a tale obbligo, Fatture in Cloud si rivolge proprio a coloro che rientrano nel regime forfettario con un'offerta imperdibile: il piano Standard Forfettari a soli 4 euro al mese, anziché i normali 8 euro al mese (48€ + IVA fatturati annualmente).

Fatture in Cloud, il software rivoluzionario per forfettari

Fatture in Cloud ha rivoluzionato la fatturazione online, rendendo la gestione fiscale accessibile a tutti. Attualmente, conta già più di 500 mila Partite IVA che ne fanno uso.

Oltre alla possibilità di provarlo gratuitamente per 31 giorni, i forfettari possono aderire al vantaggioso piano Standard Forfettari.

Questo piano offre una serie di funzionalità pensate appositamente per i titolari di Partita IVA in regime forfettario.

Tra queste, l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche PA, B2B e B2C, il calcolo della tassazione e il monitoraggio del limite di 85.000 euro.

Inoltre, include la possibilità di ricevere, registrare e effettuare pagamenti tramite TS Pay, oltre a un'app mobile compatibile con iPhone, smartphone Android e telefoni Huawei con AppGallery.

Il piano Standard Forfettari copre anche la gestione di preventivi, ordini, pro forma, ricevute e note di credito, insieme alla riconciliazione degli estratti conto.

Un commercialista può essere autorizzato dall’utente all’accesso al software per scaricare le fatture, caricare gli F24 e verificare che gli altri adempimenti siano corretti.

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di provare gratuitamente Fatture in Cloud per 31 giorni e poi attivare il piano Standard Forfettari a soli 4 euro al mese per i primi 12 mesi, anziché 8 euro al mese. Un'occasione da cogliere per semplificare la gestione fiscale della tua attività.

