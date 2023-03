Nuova offerta a tempo limitato: ottieni l'85% di sconto su PrivateVPN

Se stai cercando una VPN affidabile che possa garantirti connessioni sicure, stabili e velocissime ovunque tu sia nel mondo, allora PrivateVPN è la scelta giusta per te. Questo servizio con sede in Svezia si è distinto nel corso degli ultimi anni per il suo elevato livello di privacy: non soltanto protocolli di crittografia avanzata, ma anche una rigorosa politica no-log ti faranno dormire sonni tranquilli. In più, PrivateVPN è multipiattaforma - così non dovrai più preoccuparti di eventuali problemi di compatibilità.

Tutti i nuovi utenti possono beneficiare di un'offerta esclusiva e a tempo limitato: uno sconto dell'85% sul piano da ben 36 mesi. A soli 2,08 euro al mese otterrai quindi tre anni di servizio no-stop, completo di tutte le funzionalità e i livelli di sicurezza applicati.

Tutte le funzionalità incluse in PrivateVPN

La velocità è fondamentale per lo streaming, il download e il gioco online, ed è per questo che PrivateVPN offre server ultra veloci in 63 paesi. Con l'abbonamento di 36 mesi, otterrai 10 connessioni simultanee, assistenza clienti disponibile 24/7, larghezza di banda illimitata e 30 giorni di rimborso garantito.

Se sei un appassionato di streaming, sarai felice di sapere che PrivateVPN è in grado di sbloccare i servizi di streaming più popolari, come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video. E se desideri un'ulteriore protezione della tua privacy, puoi optare per un indirizzo IP dedicato e goderti un torrenting veloce.

Ma non solo: PrivateVPN è estremamente sicura e rispetta la tua privacy online. Il servizio sfrutta infatti crittografia a 256 bit e supporta un'ampia gamma di protocolli, tra cui OpenVPN (UDP/TCP), PPTP, L2TP/IPSec e IKEv2. Completano il pacchetto larghezza di banda illimitata e velocità di connessione elevata che riducono la latenza al minimo.

Grazie all'offerta a tempo limitato, se sei interessato a proteggere la tua navigazione e diventare completamente invisibile in rete, PrivateVPN può rivelarsi un alleato eccellente. Ottieni subito l'85% di sconto sul piano da 36 mesi per usufruire del servizio al prezzo più basso di sempre: soltanto 2,08 euro al mese. E se non sei soddisfatto, puoi sempre richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto.

