Nuova fibra in estate: anticipa il cambio con l'offerta Iliad

Le prestazioni dell'attuale fibra che hai a casa non ti soddisfano più, tra ripetute cadute di connessione e un'esperienza streaming di scarso livello. Da qui la scelta di cambiare, con un occhio di riguardo tanto alle performance del nuovo servizio quanto al costo. Tra le migliori offerte in tal senso si annovera iliadbox di Iliad, grazie alla quale si ottiene una vera fibra fino a casa a 21,99 euro al mese anziché 25,99 euro.

Per ottenere il prezzo scontato di 21,99 euro al mese occorre avere attiva una linea mobile Iliad da 9,99 euro o 11,99 euro al mese e il servizio di pagamento automatico attivo. Per qualità della linea e prezzo ultra-concorrenziali, è una delle proposte più interessanti di quest'estate 2025.

Le principali caratteristiche dell'offerta iliadbox di Iliad per la fibra

A differenza degli altri operatori, Iliad propone offerte esclusivamente in fibra ottica FTTH, per prestazioni nettamente superiori rispetto a quelle in FTTC, sia in termini di velocità che stabilità di segnale. A questo proposito confermiamo che nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON è possibile raggiungere una velocità in download fino a 5 Gigabit/s, suddivisi tra Wi-Fi e porte ethernet, e fino a 700 Mbit/s in upload. Ottime anche le performance garantite nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH GPON, con una velocità fino a 2,5 Gigabit/s in download e fino a 1 Gigabit/s in upload.

Un altro tratto distintivo dell'offerta fibra di Iliad è l'inclusione di iliadbox, router dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7 che consente di navigare con più velocità e maggiore stabilità, sia in download che in upload. Riguardo a ciò, Iliad può vantarsi del fatto di essere la prima offerta fibra in Italia a includere un router compatibile con l'ultima generazione dello standard di trasferimento dati wireless.

A tutto questo, infine, si sommano le chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 Paesi all'estero, più l'app iliadbox connect per gestire la propria rete Wi-Fi di casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.