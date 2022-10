Nuova Apple TV 4K 2022: ancora più potente, specifiche e prezzo

L'annuncio a sorpresa di oggi da parte della mela morsicata riguarda certamente la presentazione della nuova generazione di Apple TV 4K 2022, il dispositivo per l'intrattenimento multimediale che offre un miglioramento importante rispetto al passato.

Grazie al chip A15 Bionic integrato, la nuova Apple TV 4K è in grado di garantire diverse opzioni di intrattenimento, a cui si aggiunge il supporto per il formato HDR10+ e Dolby Vision per un'esperienza di visione di film e serie TV alla migliore qualità possibile.

Il device è già disponibile per il preordine sullo store ufficiale Apple con lancio previsto a partire da venerdì 4 novembre.

Nuova Apple TV 4K: scheda tecnica e prezzo

La nuova Apple TV 4K include, come abbiamo visto, il processore Apple A15 Bionic, supporto HDR10+ e, aggiungiamo, un telecomando Siri per il controllo da remoto con ricarica tramite USB-C. Anche in questo caso c'è dunque un abbandono della porta Lightning, segno che il colosso di Cupertino ha deciso/è stata costretta ad adattarsi rapidamente alle nuove disposizioni specialmente in Unione Europea.

Apple TV 4K 2022 sarà disponibile con un prezzo di partenza di 169 euro per il modello da 64GB, ma sarà possibile acquistare anche una variante da 128GB che includerà il supporto Gigabit Ethernet per una connessione ancora più veloce.