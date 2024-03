NOW: serie, cinema, intrattenimento e sport da 6,99€ al mese

NOW è una piattaforma con cui è possibile accedere a tutta la TV di Sky direttamente in streaming online e oggi è disponibile una promozione davvero super con tutto l'intrattenimento, serie TV, cinema e sport a partire da 6,99€ al mese. Da non lasciarsi scappare!

NOW TV: all inclusive a partire da soli soli 6,99€ al mese

NOW TV è un servizio di streaming offerto e proposto direttamente da Sky che offre una vasta gamma di opzioni di intrattenimento senza richiedere un contratto a lungo termine o l'installazione di attrezzature aggiuntive. È disponibile sia come servizio autonomo che come parte dell'ecosistema Sky.

Con NOW TV, gli utenti possono accedere a una varietà di contenuti, tra cui film, serie TV, sport dal vivo e programmi per bambini, attraverso una serie di pacchetti tematici. I pacchetti includono Sky Cinema per i film più recenti e i classici del cinema, Sky Atlantic per le serie TV originali e le produzioni di successo, Sky Sports per gli appassionati di sport e un pacchetto per bambini con programmi adatti a tutte le età.

Una caratteristica distintiva di NOW TV è la sua flessibilità. Gli utenti possono scegliere di iscriversi solo ai pacchetti che desiderano e possono annullare o modificare la propria sottoscrizione in qualsiasi momento senza penali. Inoltre, NOW TV è disponibile su una vasta gamma di dispositivi, inclusi smart TV, console di gioco, computer, tablet e smartphone.

NOW TV offre anche una selezione di contenuti in alta definizione e alcuni programmi sono disponibili anche in 4K per un'esperienza di visualizzazione ancora più coinvolgente. Inoltre, la piattaforma offre una modalità di visione in streaming senza interruzioni pubblicitarie.

NOW TV, dunque, è disponibile a partire da 6,99€ al mese con cui potrete accedere a: intrattenimento, cinema e sport!

