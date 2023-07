NOW ora costa meno: Entertainment, Cinema e Sport con 10€ al mese di sconto

NOW è sempre di più un punto di riferimento per il settore della TV in streaming e, grazie alla promozione in corso, è possibile attivare l'offerta completa con 10 euro di sconto ogni mese. In questo modo è possibile accedere ai pass Entertainment, Cinema e Sport con condizioni molto vantaggiose.

Attivando l'abbonamento annuale con pagamento mensile, infatti, il costo del servizio si riduce a 19,99 euro al mese (invece che 29,97 euro al mese). Per accedere all'offerta è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di NOW.

Come attivare NOW con 10 euro di sconto: ecco la promo

L'abbonamento annuale con fatturazione mensile è la soluzione giusta per accedere a NOW spendendo poco e senza rinunciare a tutti i contenuti della piattaforma di streaming di Sky. L'offerta completa, infatti, include:

il pass Entertainment con gli show, le serie TV e i documentari

con gli show, le serie TV e i documentari il pass Cinema con tutti film di Sky Cinema, anche on demand

con tutti film di Sky Cinema, anche on demand il pass Sport con tutti gli eventi sportivi Sky da guardare in diretta

Grazie alla promozione in corso dedicata all'abbonamento annuale, NOW costa solo 19,99 euro al mese, con un taglio di 10 euro al mese sul costo dei tre pacchetti attivati con abbonamento mensile. Considerando il catalogo ricco di contenuti, la promozione di NOW è, senza dubbio, la scelta giusta per accedere alla piattaforma di streaming spendendo poco.

L'offerta può essere attivata in modo davvero semplice: bastano pochi clic per completare la sottoscrizione della promozione e iniziare subito a guardare i contenuti presenti sulla piattaforma. Per accedere alla promozione è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di NOW tramite il link qui di sotto.

Da notare che è possibile attivare anche solo il pass Sport al costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure puntare sui pass Entertainment e Cinema, in un unico bundle, al costo di 7,99 euro al mese per 4 mesi. Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito.

