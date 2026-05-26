NOW offre a meno di 5€ la visione di serie e show targati Sky

La piattaforma streaming NOW propone la visione di serie televisive e show originali Sky a 4,99 euro al mese con il pass Entertainment. L'adesione all'offerta richiede la sottoscrizione del pass di dodici mesi (si deve quindi assicurare un tempo di permanenza pari a 1 anno), mentre quello mensile senza vincoli ha un costo pari a 8,99 euro. La nuova offerta è valida fino al 31 maggio.

Il pass Entertainment di NOW include anche il catalogo on-demand, grazie al quale gli utenti possono rivedere in qualsiasi momento e ovunque si trovino un contenuto di loro interesse. A fronte di una spesa inferiore a 5 euro, poi, le persone che sottoscrivono il pass devono mettere in conto l'on-demand con pubblicità e la visione su 1 dispositivo alla volta.

I contenuti di maggiore successo del pass Entertainment di NOW

In queste settimane sta andando in onda la terza stagione di Euphoria, la pluripremiata serie tv di HBO con protagonista l'attrice statunitense Zendaya. Proprio il 1° giugno andrà in scena l'ottavo e ultimo episodio del terzo capitolo, dopo che questa settimana è andato in scena il settimo episodio intitolato Con la pioggia o con il sole.

Dopo la conclusione di Euphoria, gli amanti delle serie televisive potranno vedere l'attesissima terza stagione di House of the Dragon. Il debutto è atteso per il 22 giugno, e nel frattempo dal catalogo on-demand è possibile recuperare tutti gli episodi delle prime due stagioni per un'immersione totale nell'universo del prequel de Il Trono di Spade.

Passando invece agli show originali di Sky, riflettori accesi in questi giorni sulla seconda edizione di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, il docu-reality condotto da Fabio Caressa. I nuovi episodi vanno in onda tutti i giovedì alle 21:15 in streaming su NOW, con la possibilità poi di rivedere la o le puntate in streaming attraverso il catalogo on-demand.

https://youtu.be/MjzDRqQuZV4?si=S_WwLJR9_ji_pOtO

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