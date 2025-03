Now: guarda sport, film e serie TV in offerta a 24,99€ al mese

Per chi ama l’intrattenimento a 360 gradi, NOW propone una promozione davvero interessante: tutti i contenuti di sport, cinema e serie TV sono ora disponibili a 24,99€ al mese invece di 36,99€, con uno sconto del 32% valido per 12 mesi.

Una formula che include tre pass in un unico abbonamento: Pass Sport, Pass Cinema e Pass Entertainment. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Tre pass, un solo prezzo: scopri l'offerta di NOW

Con questa offerta, NOW mette a disposizione il meglio dello sport internazionale e nazionale: Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League, ma anche Serie A Enilive, Serie C NOW, Premier League e i grandi eventi del tennis ATP e WTA Tour, NBA e molto altro.

La proposta non si ferma allo sport. Grazie al Pass Entertainment, si accede a serie TV di successo firmate HBO, produzioni Sky Original e show esclusivi. E con il Pass Cinema, si ha accesso a una libreria on demand con oltre 1000 titoli, tra cui le ultime novità cinematografiche, disponibili in streaming in qualsiasi momento.

L’abbonamento è completamente senza vincoli: puoi disdire in ogni momento e guardare i contenuti su smart TV, PC, tablet, smartphone e console, anche in contemporanea su due dispositivi.

Per chi è alla ricerca di una soluzione completa per l’intrattenimento sportivo e televisivo, l’offerta di NOW a 24,99€ al mese per 12 mesi rappresenta un’occasione da non perdere.

Tutti i dettagli e la possibilità di attivare l’abbonamento sono disponibili sul sito ufficiale di NOW.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.