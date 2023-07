NOW: ecco come avere 4 mesi di abbonamento GRATIS

I nuovi clienti NOW sono più fortunati di altri. Se non si perdono in chiacchiere eccetera, fanno in tempo a sottoscrivere il pass Sport di 12 mesi a 9,99 euro al mese per un anno, ottenendo in questo modo 4 mesi gratis. Come? Semplice: il pass Sport costa 14,99 euro al mese, quindi il risparmio spalmato in 12 mesi è di 60 euro, il corrispettivo di 4 mesi del pass Sport di NOW.

Il medesimo risparmio si ottiene sottoscrivendo l'offerta completa di NOW, con Sport, Entertainment e Cinema a 19,99 euro al mese per 12 mesi anziché 29,97 euro al mese. A conti fatti, hai 12 mesi al prezzo di 8.

NOW: con le nuove offerte ottieni 12 mesi al prezzo di 8

Entrambe le offerte di NOW hanno un vincolo di 12 mesi. Ciò significa che devi restare in NOW per almeno 1 anno per poter beneficiare dello sconto esclusivo.

Tra le altre cose, luglio è anche il mese migliore per aderire all'offerta. Gli appassionati di sport possono godersi lo spettacolo di Wimbledon, in cui è impegnato anche il numero uno del tennis italiano Jannik Sinner (vedi foto di copertina).

Aggiungici poi lo spettacolo dei motori, con in primo piano la Formula 1 seguita a ruota dalla MotoGP. D'altronde NOW trasmette l'intera programmazione di Sky, sia gli eventi live che i contenuti on demand. Tutto in streaming, a un prezzo oltremodo conveniente. Soprattutto oggi.

Aderisci a una delle nuove offerte di NOW e ottieni gratis 4 mesi. Puoi pagare tramite carta di credito, debito o PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.