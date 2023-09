NOW è tutto nuovo: i prezzi ora partono da 6,99 euro al mese

Da oggi è possibile accedere alla piattaforma streaming NOW a soli 6,99 euro al mese. È il prezzo del nuovo pass Entertainment con pubblicità. Se invece si sceglie l'opzione Premium, si potranno vedere i propri contenuti preferiti su due dispositivi in contemporanea, sia con il pass Cinema + Entertainment sia con il pass Sport. Oltre a questo, si aggiungono anche altre interessanti novità che rendono NOW sempre più accessibile e su misura.

NOW cambia tutto: ecco le principali novità

La novità più eclatante sta nella nuova proposta commerciale che consente agli utenti di scegliere tra un offerta con pubblicità e l'opzione Premium. L'offerta con pubblicità è più economica ed è pensata a quegli utenti che intendono risparmiare. L'opzione Premium invece permette di avere accesso a tutti i contenuti della piattaforma senza pubblicità, in contemporanea su due dispositivi e con l'audio immersivo Dolby Digital 5.1.

Ecco tutti i nuovi piani:

Pass Entertainment con pubblicità : 6,99 euro al mese per 12 mesi

: 6,99 euro al mese per 12 mesi Pass Entertainment + Cinema con pubblicità : 9,99 euro al mese per 12 mesi

: 9,99 euro al mese per 12 mesi Pass Entertainment + Cinema con opzione Premium : 11,99 euro al mese per 12 mesi

: 11,99 euro al mese per 12 mesi Pass Sport con pubblicità : 9,99 euro al mese per 12 mesi

: 9,99 euro al mese per 12 mesi Pass Sport con opzione Premium: 15,99 euro al mese per 12 mesi

Un'altra novità è lo sbarco dell'app NOW su Google TV: d'ora in avanti sarà dunque possibile guardare NOW sui TV con sistema operativo Android e su Google Chromecast (in versione HD e 4K). Ottime notizie anche per chi utilizza l'app NOW su Apple TV, con tante nuove funzionalità quali la ricerca vocale tramite Siri da dispositivo mobile e un player video ora più intuitivo e veloce con l'autoplay.

L'ultima novità riguarda l'utilizzo di NOW su PC: grazie al nuovo player integrato nel browser, la visione dei contenuti live e on demand è ancora più semplice e intuitiva, dato che non occorre più scaricare un player video a parte.

Per accedere alle nuove offerte di NOW collegati alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

