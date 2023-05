Novità Hype: da oggi paghi gli F24 semplificati gratuitamente da app

Hype ha recentemente introdotto una novità tra i suoi servizi. Ora tutti i titolari di un conto Hype possono pagare gli F24 semplificati gratuitamente e direttamente dall'app. Impostare e gestire le tue imposte erariali, regionali e locali (IMU inclusa) non è mai stato così facile: compila il modello in pochi minuti, correggi eventuali errori (c'è una procedura guidata che puoi seguire) e pianifica i tuoi pagamenti futuri in pochi tap.

Come funzionano gli F24 semplificati di Hype

Ma quali sono i vantaggi di questa nuova funzionalità introdotta da Hype? Potrai, innanzitutto, programmare il versamento in una data futura ed effettuare il pagamento per lo stesso giorno direttamente dall'applicazione, dalla mezzanotte alle 23:45 dello stesso giorno. E se per qualsiasi motivo vuoi revocare il pagamento, potrai farlo direttamente l'applicazione, entro le 23:45 del giorno precedente alla data programmata.

L'importo verrà addebitato direttamente sul tuo conto Hype il giorno di scadenza indicato: riceverai una conferma tramite e-mail al completamento della transazione, così sei sempre aggiornato su tutti i tuoi movimenti.

La sezione relativa agli F24 semplificati si trova nella schermata "Pagamenti" dell'applicazione: qui potrai effettuare il pagamento o programmarlo inserendo i dati del contribuente e compilando le sezioni pertinenti al tuo pagamento. Riceverai una ricevuta dall'applicazione Hype non appena il pagamento sarà contabilizzato.

Questa novità è riservata ai soli titolari Hype. Se ancora non l'hai fatto, puoi aprire il tuo conto gratuitamente visitando la pagina ufficiale della fintech. Avrai a disposizione molti vantaggi, come una carta virtuale per gestire tutte le tue spese quotidiane, prelievi gratis fino a 250 euro al mese da qualsiasi sportello, ricarica del conto fino a 15 mila euro annui, IBAN italiano, cashback per i tuoi acquisti e molto altro.

Se queste risorse, incluse nel piano gratuito, non ti bastano, puoi optare a un upgrade verso i piani più elevati, come Next e Premium.

