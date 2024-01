Novakid: prova gratis la prima lezione del corso di inglese per bambini

Novakid, una piattaforma di insegnamento di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni, si distingue come una scelta pluripremiata, riconosciuta da rinomate riviste del settore come Forbes.

Con corsi su misura basati sull'età e la preparazione di ogni studente, Novakid si avvale di insegnanti madrelingua certificati, assicurando un apprendimento dell'inglese che è non solo efficace, ma anche divertente.

Offerta esclusiva Novakid: la prima lezione gratuita

Attualmente, Novakid offre un'opportunità unica: prova gratuita per la prima lezione. Questa è la tua occasione per esplorare il metodo di studio proposto e per valutare la qualità degli insegnanti.

Se rimani impressionato e decidi di continuare, Novakid offre tre piani di abbonamento, con sconti che arrivano al 17% e prezzi a partire da soli 7,50 euro a lezione.

Il corso di inglese online di Novakid è progettato con un approccio personalizzato, tenendo conto dell'età e delle competenze individuali di ciascun studente.

Il segreto del successo della piattaforma è l'utilizzo del gioco come strumento didattico principale, rendendo l'apprendimento dell'inglese un'esperienza divertente e coinvolgente.

Ciascuna lezione ha una durata di 45 minuti, con i primi 20 dedicati all'insegnante e i restanti 25 a attività extra.

Gli insegnanti di Novakid vantano certificazioni internazionali nel campo dell'insegnamento della lingua inglese, seguendo un programma basato sul Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue (QCER), uno standard europeo di insegnamento.

Non perdere l'opportunità di esplorare il mondo dell'inglese con Novakid. La prima lezione è gratuita, offrendoti la libertà di decidere senza alcun impegno.

