Notion AI migliora la tua produttività con l'intelligenza artificiale

La piattaforma Notion si presenta come una delle migliori alternative a ChatGPT per aumentare la propria produttività al lavoro grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. In particolare, è un ottimo strumento per la gestione dei progetti e la creazione di flussi di lavoro automatizzati, rendendosi così più che appetibile da una parte ai team di lavoro e dall'altra ai freelance.

Uno dei fiori all'occhiello del servizio è Notion AI, tool di intelligenza artificiale generativa basato su GPT-4 e Claude, grazie al quale è possibile velocizzare e incrementare ulteriormente l'efficienza del proprio flusso di lavoro.

Notion è disponibile in versione gratuita tramite l'account Free, ideale per le persone che desiderano un aiuto nell'organizzazione dei propri progetti personali. L'opzione extra di Notion AI è invece a pagamento, con un prezzo a partire da 7,50 euro al mese se si sceglie il profilo Free.

Come Notion AI può migliorare la produttività

Ecco alcuni esempi concreti di come uno strumento come Notion AI può migliorare la produttività in ambito aziendale:

realizzazione automatica di un riepilogo di una riunione : al termine di una riunione, il tool di intelligenza generativa della piattaforma Notion è in grado di creare in automatico un riepilogo, prendendo spunto dagli appunti presi nel corso della stessa.

: al termine di una riunione, il tool di intelligenza generativa della piattaforma Notion è in grado di creare in automatico un riepilogo, prendendo spunto dagli appunti presi nel corso della stessa. creazione di un'e-mail di follow up : restando sempre nell'ambito di una riunione aziendale, si può chiedere a Notion AI di realizzare un'e-mail di follow up personalizzata, sulla base di quelli che sono stati i temi affrontati nel corso del meeting.

: restando sempre nell'ambito di una riunione aziendale, si può chiedere a Notion AI di realizzare un'e-mail di follow up personalizzata, sulla base di quelli che sono stati i temi affrontati nel corso del meeting. automazione di compiti ripetitivi: un freelance può appoggiarsi a uno strumento come Notion AI per automatizzare attività ripetitive come l'aggiornamento delle informazioni sui clienti, la creazione di report dettagliati su specifici progetti e l'invio di promemoria per le scadenze.

Se si sceglie di aggiungere Notion AI a uno dei piani messi a disposizione dalla piattaforma Notion, i prezzi partono da 7,50 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.