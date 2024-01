Notifiche, salute e fitness sotto controllo con Apple Watch Series 9 al 10% DI SCONTO

L'Apple Watch Series 9 si conferma come il compagno essenziale per una vita più sana, ora potenziato con il nuovo chip S9 che offre un display superluminoso e un innovativo modo di interazione senza toccarlo. Le funzioni avanzate per la salute, la sicurezza e l'attività fisica forniscono dati utili e assistenza quando necessario. Il sistema operativo watchOS presenta app ridisegnate che offrono informazioni immediate a colpo d'occhio.

Dotato di connettività cellulare, l'Apple Watch Series 9 consente di inviare messaggi, effettuare chiamate e ascoltare musica in streaming anche in assenza dell'iPhone. Le funzioni avanzate per la salute includono il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, la possibilità di effettuare ECG, notifiche per il ritmo cardiaco irregolare e il monitoraggio dettagliato delle fasi del sonno.

Come compagno di fitness, l'app Allenamento offre un monitoraggio evoluto delle prestazioni in una varietà di sport, mentre l'utente riceve 3 mesi gratuiti di Apple Fitness+ con l'acquisto dell'orologio. Funzioni innovative per la sicurezza come "Rilevamento incidenti" e "Rilevamento cadute" possono chiamare i soccorsi in caso di emergenza.

La compatibilità totale con i dispositivi e servizi Apple rende semplice l'integrazione con il tuo ecosistema Apple, dallo sblocco automatico del Mac al ritrovamento dell'iPhone con la funzione "Posizione precisa". Personalizzare l'orologio è un gioco da ragazzi con una vasta scelta di cinturini, stili e quadranti.

Amazon oggi applica uno sconto del 10% sull'Apple Watch Series 9 che viene quindi venduto al prezzo finale di 549€.