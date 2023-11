Nothing Phone (2) a PREZZO MAI VISTO su Amazon (-130€)

Goditi uno sconto di 130 euro su Amazon per avere uno degli smartphone più belli e performanti del momento. Stiamo parlando del fantastico Nothing Phone (2) che ora puoi mettere nel tuo carrello a soli 599 euro, invece che 729 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, se fai presto puoi avvalerti di un ribasso del 14%, più un ulteriore sconto di 30 euro per un risparmio davvero gigante. Avrai per le mani uno smartphone dalle prestazioni incredibili e dal design unico e inimitabile. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Nothing Phone (2) a prezzo sgretolato, da prendere subito

È chiaro che a un prezzo del genere non c'è nemmeno da parlarne, bisogna acquistarlo, senza dubbio. Sono tante le motivazioni che ci spingono a dire che è lo smartphone del momento, ma andiamo a vedere alcune caratteristiche:

Design: una delle cose che risalta di più è il suo design inimitabile. È dotato di pattern che s'illuminano quando ti arrivano le notifiche e rendono il tutto molto futuristico. E le puoi usare anche come timer, indicatori della batteria o del volume.

Prestazioni: monta il potente Snapdragon 8+ con ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna che lo fanno praticamente volare.

monta il potente con ben e che lo fanno praticamente volare. Display: ha un display OLED da 6,7 pollici con luminosità incredibile, a 1.600 nit, e una protezione Gorilla Glass 5 fronte e retro. Fantastico anche il refresh rate che arriva fino a 120 Hz .

ha un con luminosità incredibile, a 1.600 nit, e una protezione Gorilla Glass 5 fronte e retro. Fantastico anche il refresh rate che arriva . Batteria e fotocamera: ha una batteria da 4.700 mAh con una ricarica rapida anche wireless e un'autonomia da oltre 22 ore. E possiede una doppia con sensore principale da 50 MP per scatti professionali.

Che dire, questo è un super smartphone e oggi lo puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (2) a soli 599 euro, invece che 729 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

