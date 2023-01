Nothing Phone (1), lo smartphone innovativo può essere acquistato in sconto su Amazon

Nel settore altamente competitivo della tecnologia di consumo, il lancio di un nuovo marchio di smartphone è una delle mosse più audaci che un'azienda possa fare. Di conseguenza, c'è stata molta eccitazione quando Carl Pei, in precedenza di OnePlus, ha annunciato l'uscita del Nothing Phone (1). Il Nothing Phone (1) ha un retro trasparente e una serie di luci LED impiantate all'interno, denominate collettivamente Glyph Interface, che lo distinguono dagli altri smartphone. Acquistalo su Amazon a soli 399,99€ invece di 499,00€.

La seconda caratteristica principale del design del telefono è l'utilizzo di uno schermo OLED pieghevole, che consente di ripiegare la parte inferiore dello schermo, creando cornici perfettamente uniformi intorno allo schermo. Le specifiche hardware del Nothing Phone (1) sono un mix unico di componenti di fascia alta e media. Sebbene lo Snapdragon 778G sia solo una CPU di fascia media, lo schermo AMOLED a 120 Hz è piuttosto luminoso e la ricarica wireless è inclusa.

Le fotocamere sono un'altra area con specifiche di fascia media; c'è un sensore primario Sony IMX 766 e un ultrawide. È possibile ottenere fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione passando dal modello base. Non è incluso un caricabatterie, ma la batteria da 4500 mAh può essere caricata fino a 33 watt. Sì, non c'è ancora il jack per le cuffie. Il Nothing Phone (1) è un eccellente lettore multimediale grazie al display nitido e ad alta fedeltà e agli altoparlanti stereo.

Android 12 è presente sul Nothing Phone (1). Consentendo di cambiare la posizione del pulsante posteriore, l'aggiornamento più recente risolve una lamentela comune sulle impostazioni predefinite di Android. Per il resto, il sofisticato design Material You e le animazioni fluide vi convinceranno che state lavorando con un device molto più costoso. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

