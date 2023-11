Nothing Phone (1) da 12GB/256GB su Amazon in SCONTO di 200€

Non perdere questa occasione più unica che rara. Se fai presto puoi avere uno dei migliori smartphone di sempre a un prezzo da non credere. Dunque fiondati su Amazon e aggiungi al tuo carrello Nothing Phone (1) a soli 379 euro, invece che 579 euro.

Ebbene sì, se fai veloce puoi avvalerti dello sconto del 35% che porta il prezzo vicinissimo al minimo storico e ti fa risparmiare la bellezza di 200 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Nothing Phone (1): inimitabile e ora a prezzo mini

Questo è uno smartphone eccezionale sia del design, assolutamente innovativo e particolare, sia nelle performance che sono eccellenti. Ecco di seguito le 3 ragioni per cui è da avere assolutamente:

Design: partiamo proprio dalle sue forme, uno smartphone indubbiamente unico nel suo genere, con i pattern luminosi che s'illuminano quando stai chiamando o quando ti arrivano le notifiche. Ha un display OLED da 6,55 pollici e un refresh rate a 120 Hz.

Performance: quindi andiamo sullo scomparto hardware, un altro punto di forza con il potente processore Qualcomm Snapdragon 778G+ , ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna .

quindi andiamo sullo scomparto hardware, un altro punto di forza con il potente processore , ben e . Fotocamera: potrai immortalare i momenti più significativi della tua vita con la doppia fotocamera da 50 MP dotata di sensori avanzati per foto e video strabilianti.

Dunque solo 3 ragioni ma ce ne sarebbero tante altre. Immagino però che non ci sia bisogno di continuare. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (1) a soli 379 euro, invece che 579 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

