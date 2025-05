Nothing Ear (a): le mitiche cuffiette Bluetooth in offerta a soli 79 euro

Rivoluziona il tuo ascolto con le Nothing Ear (a), ora in offerta imperdibile su Amazon a soli 79 euro, anziché 99. Questi auricolari wireless combinano tecnologia all'avanguardia e un design accattivante, garantendo un’esperienza audio senza precedenti.

Un audio superiore con cancellazione del rumore personalizzata

Le Nothing Ear (a) si distinguono per la cancellazione attiva del rumore, capace di raggiungere i 45 dB. Grazie alla modalità ANC adattiva, gli auricolari si adattano automaticamente all’ambiente circostante, offrendo un isolamento acustico ottimale in ogni situazione. La tecnologia integrata rileva le perdite tra l'auricolare e il condotto uditivo, personalizzando ulteriormente l'esperienza sonora.

Il driver da 11 mm garantisce una qualità audio eccezionale, con bassi profondi e dettagli nitidi. La certificazione Hi-Res Audio LDAC permette di godere di streaming Bluetooth fino a 24 bit/96 kHz, offrendo una resa sonora impeccabile, ideale per chi non vuole compromessi sulla qualità.

Autonomia estesa per accompagnarti tutto il giorno

Un altro punto di forza è l'autonomia: fino a 9,5 ore di ascolto continuo, che diventano 42,5 ore con la custodia di ricarica. Inoltre, la funzione di ricarica rapida offre 10 ore di utilizzo con soli 10 minuti di collegamento, rendendole perfette per chi è sempre in movimento.

Le Nothing Ear (a) introducono una funzionalità unica: la compatibilità con ChatGPT. Gli utenti possono interagire con l'assistente AI di OpenAI direttamente dagli auricolari, una caratteristica che al momento è riservata ai dispositivi Nothing. Inoltre, i gamer apprezzeranno la modalità a bassa latenza, che riduce i tempi di risposta a meno di 120 ms.

Con un peso di soli 50 grammi, le Nothing Ear (a) sono leggere e comode da indossare. La resistenza all'acqua, certificata IP54 per gli auricolari e IPX2 per la custodia, le rende adatte anche a situazioni più impegnative. La connessione simultanea a due dispositivi, insieme al supporto per Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair, aggiunge ulteriore praticità all'uso quotidiano.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista ora le Nothing Ear (a) a soli 79 euro su Amazon e scopri un nuovo modo di ascoltare la tua musica preferita. Design, innovazione e qualità audio si uniscono in un prodotto pensato per soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.