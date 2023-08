Nothing Ear (2) al MINIMO STORICO nel weekend di Amazon

Se non vuoi i soliti auricolari wireless oggi puoi avere ciò che desideri a un prezzo assolutamente vantaggioso. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Nothing Ear (2) a soli 123,81 euro, invece che 149 euro.

Oggi questo sconto del 17% ti fa risparmiare e ti permette di acquistarli al prezzo più basso di sempre. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Nothing Ear (2): design innovativo e suono perfetto

Questi auricolari wireless si fanno sicuramente apprezzare per il design leggerissimo e compatto che garantisce il massimo del comfort. Anche dopo ore e ore non danno assolutamente fastidio e rimangono perfettamente stabili nelle orecchie. Anche la custodia è molto bella e leggera, nonché impermeabile con certificazione IP55.

Parlando invece di suono, la funzione di cancellazione attiva del rumore fino a 40 db ti permette di ascoltare la tua musica preferita senza distrazioni. Con l'app dedicata puoi equalizzare l'audio come desideri e li puoi associare a due dispositivi contemporaneamente e passare da uno all'altro con semplicità. Sono resistenti all'acqua (IP54) e hanno una mega batteria in grado di durare per 4 ore con una sola ricarica e 22,5 grazia alla custodia. Se disattivi la funzione ANC passano a 6,3 ore singolarmente e 36 ore con la custodia.

Oggi sei di fronte al meglio del meglio a un ottimo prezzo. Per cui non aspettare che l'offerta scada. Vai subito su Amazon e acquista le tue Nothing Ear (2) a soli 123,81 euro, invece che 149 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

