Notepad: in arrivo Spellcheck e autocorrezione

Notepad non nasce come applicazione per gli sviluppatori ma vale sempre la pena di parlare di uno strumento spesso utilizzato anche nell'ambito del coding (e non solo). Soprattutto quando Microsoft decide di arricchirlo con nuove funzionalità. Chi non lo ha mai usato per leggere un file di log? Per creare un robots.txt , per editare un file hosts , per modificare le direttive del php.ini o per impostare velocemente un file di configurazione? Presto Notepad presenterà due feature addizionali che lo renderanno ancora più completo.

Notepad e Spellcheck

La prima novità interessante riguarda lo Spellcheck, attualmente in fase di roll-out per gli iscritti al programma Windows Insider. Come mostrato dai più recenti aggiornamenti del canali Dev e Canary, l'applicazione sarà in grado di individuare gli errori grammaticali e di evidenziarli sottolineandoli con una linea rossa ondulata. L'utilizzatore potrà utilizzare la combinazione di tasti Shift + F10 o cliccare con il tasto destro del mouse sull'errore per visualizzare una finestra pop-up contenente i suggerimenti per la correzione.

Notepad in Windows 11 is finally getting a spellcheck feature https://t.co/DuDR5bEnEA — The Verge (@verge) March 21, 2024

Per quanto riguarda gli sviluppatori, in alcuni casi tale funzionalità potrebbe essere di disturbo. Si pensi per esempio a quando si deve leggere un file di log. Per questo motivo lo Spellcheck sarà disattivato in modalità predefinita per le estensioni solitamente utilizzate nel coding. Lo si potrà comunque abilitare quando necessario permettendone l'attivazione per formati file specifici.

Molto comoda anche la possibilità di salvare alcuni termini nel dizionario in modo che non vengano più segnalati come errati.

Notepad e autocorrettore

L'autocorrezione è una nuova funzionalità strettamente legata allo Spellcheck. Grazie ad esse Notepad diventerà un editor ancora più completo e la Casa di Redmond potrà finalmente lasciarsi alle spalle WordPad che è stato appunto escluso da Windows 11 anche per scarso utilizzo da parte degli utenti.

Per Notepad si prospetta invece una rinascita. Oltre al supporto per le schede, ormai introdotto in versione stabile, arriveranno presto nuove feature basate sull'intelligenza artificiale.