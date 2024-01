Notepad: in arrivo nuova funzione basata sull’AI su Windows 11

Microsoft sta lavorando ad una nuova funzionalità di intelligenza artificiale generativa per la sua applicazione Notepad integrata in Windows. Sebbene il gigante del software non lo abbia annunciato ufficialmente, gli osservatori di Windows hanno scoperto il codice nelle ultime build di test di Microsoft di Windows 11 che indicano che potrebbe presto arrivare una nuova funzionalità AI chiamata “Cowriter”. Il noto appassionato di codice Windows "PhantomOcean3" ha pubblicato sul suo account X uno screenshot di Cowriter di Notepad su Windows 11. Questa è stata trovata nella versione di test 11.2312.17.0 del software e tra le opzioni include “Riscrivi”, “Rendi più breve”, “Rendi più lungo”, “Cambia tono” e “Cambia formato”.

NotePad: Cowriter AI potrebbe avere lo stesso sistema di crediti di Cocreator di Paint

Cowriter di Notepad sarà un assistente alla scrittura, che semplificherà il lavoro degli utenti con riepiloghi, generazione di testo o magari anche traduzioni. Questa funzionalità dovrebbe seguire lo stesso sistema di crediti che Microsoft utilizza in Cocreator in Paint. Microsoft non ha ancora annunciato i prezzi per questi crediti, ma si può presumere che la società alla fine inizierà ad addebitarli una volta esauriti. Bing utilizza un sistema simile, ma una volta esauriti i “potenziamenti giornalieri”, la creazione dell'immagine tramite DALL-E rallenta semplicemente. Altri tester di Windows hanno persino trovato riferimenti a una lista d'attesa per la funzionalità e una hero image che Microsoft potrebbe utilizzare per pubblicizzare il suo nuovo Notepad Cowriter. Lo stile dell'immagine è identico al modo in cui Microsoft commercializza le sue funzionalità Copilot all'interno delle app Office come Outlook, Word e PowerPoint.

Microsoft ha migliorato notevolmente il Blocco note su Windows 11 negli ultimi anni, aggiungendo una modalità scura, schede, conteggio dei caratteri, funzionalità come il salvataggio e il ripristino automatico delle schede e persino uno spinner virtuale. L’arrivo dell’AI su Notepad renderebbe questo software ancora più interessante, soprattutto dopo l’annuncio dell’addio ufficiale di WordPad. Al momento Microsoft non ha rilasciato commenti a riguardo, ma le tracce nel codice, la waitlist e l’hero image trovata dagli utenti sono chiari indizi che l’arrivo di questa funzionalità è ormai imminente.