Notebook MSI Modern 14 B5M-236IT: su Amazon OFFERTA BOMBA e sconto di 300,00 Euro!

Il PC portatile è un oggetto praticamente indispensabile in questo periodo storico, soprattutto per coloro che viaggiano di continuo, o che si spostano continuamente da una parte all'altra per lavoro o per studio. Una comodità, questa, che spesso porta il prezzo di tali apparecchi ad essere abbastanza importante, motivo per cui la scelta deve essere oculata. MSI è da sempre una delle aziende leader nella produzione di hardware per PC, e soprattutto è in grado di proporre apparecchi eccellenti, anche nel campo dei notebook, come il MSI Modern 14 B5M-236IT di cui parliamo.

Ebbene, sappiate che da oggi per le offerte di Primavera su Amazon il prezzo del notebook MSI Modern 14 B5M-236IT è di 499,00€, che equivale per voi a un risparmio di ben 300,00€! Un'occasione a dir poco unica.

MSI Modern 14 B5M-236IT: il Notebook dei vostri sogni

Questo prodotto promette prestazioni al passo col vostro stile di vita dinamico. La serie Modern B5 è alimentata da un processore mobile AMD Ryzen serie 5000, che vi offrirà reattività e una maggiore durata della batteria. Inoltre è estremamente comodo e versatile: il notebook è realizzato in un chassis in alluminio ultraleggero e ultra sottile da 16,9-18,1 mm da 1,3 kg.

La tastiera del notebook MSI Modern 14 B5M-236IT possiede la corsa dei tasti ottimizzata di 1,5 mm, che con il feedback reattivo di ogni battitura sulla serie Modern rendono l'esperienza di digitazione più ergonomica. Inoltre la tastiera retroilluminata illumina i tasti rendendo più gradevole e luminosa la digitazione, anche in luoghi con poca luce.

