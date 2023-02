Notebook Medion E11201: da oggi A META' PREZZO su Amazon

Avere un PC portatile sempre con sé nell'epoca moderna è quasi una regola: per lavoro, per studio, per viaggi in famiglia, per controllare le email in tutta serenità, e perché no, anche per svagarsi un pochino quando serve. Molto spesso però a frenarci è il costo di questi apparecchi, che potrebbe privarci di tale comodità. Anche Medion è un'azienda che si è messa in gioco per la creazione di PC portatili, e con il modello E11201 potreste avere un'occasione irripetibile proprio sotto le vostre mani, grazie ad un'offerta su Amazon.

Se state cercando un prodotto simile, sappiate che in offerta su Amazon da oggi il Notebook Medion E11201 è disponibile a soli 149,99€, con il prezzo tagliato esattamente a metà e un risparmio considerevole.

Notebook Medion E11201: un portatile, un'occasione!

Badare al vostro portafoglio senza rinunciare a un buon PC è possibile grazie a questo notebook: dispone di uno schermo da 11,6'' con risoluzione HD e con una scheda grafica Intel HD Graphics. Sul piano delle prestazioni abbiamo davanti un pezzo essenziale, che punta sulla comodità più che sulla convenienza (adatto maggiormente allo studio).

Il Notebook Medion E11201 possiede un processore Intel Celeron N3450 quad-core, una RAM da 4GB on board, e come sistema operativo ha di partenza Windows 10 Pro Academic, con aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.