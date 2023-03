Notebook Lenovo Yoga Slim 7 ProX: su Amazon ora con uno SCONTO DI 400,00 Euro!

Se lavorate fuori, viaggiate spesso, siete scrittori o artisti, oppure studiate ovunque ci sia un momento disponibile, sapete già quanto un computer portatile sia la salvezza dei giorni nostri. Un apparecchio non sempre a buon mercato, in base alle specifiche tecniche, ma che per le esigenze di tutti i giorni è diventato a dir poco indispensabile. Tra le aziende che da sempre sono baluardo della loro creazione c'è Lenovo, che mette nei suoi prodotti qualità e convenienza. Da oggi però, se volete fare il salto di qualità, c'è un'offerta che non dovrete davvero lasciarvi sfuggire col Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14ARH7.

Infatti sappiate che da oggi in offerta su Amazon potrete aggiudicarvi il notebook Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14ARH7 a soli 1.199,00€, con uno sconto del 25% sul totale e un risparmio per voi di addirittura 400,00€.

Yoga Slim 7 ProX 14ARH7: l'occasione imperdibile

Il prodotto in questione dispone di un display 14.5" 3K con risoluzione 3072x1920 e pannello IPS 400nits e 120Hz. Ciò significa che l'utente potrà godere di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Dal punto di vista tecnico monta un processore AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition (6C / 12T, 3.3 / 4.5GHz, 3MB L2 / 16MB L3) e monta uno storage da 512 GB SSD per avere tutto lo spazio a voi necessario.

Questo Lenovo Yoga Slim 7 ProX ha inoltre dalla sua una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. A livello estetico, è contraddistinto da un design sottile e leggero, che unisce comodità ed eleganza alla sua potenza.

