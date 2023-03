Notebook Lenovo IdeaPad 3: su Amazon ENORME SCONTO di 200,00 Euro

Avere un PC portatile sempre con sé nell'epoca moderna è praticamente indispensabile: per lavoro, per studio, per viaggi in famiglia, e ovviamente anche per giocare. Qualunque sia l'utilizzo, la costante è il bisogno di avere dalla propria un apparecchio performante, che sia veloce e che ci garantisca il meglio per tutte le attività che abbiamo in programma. Lenovo è una delle aziende che si destreggia nella creazione di laptop di qualità, garantita così come le prestazioni, qualità che troverete anche nel notebook Lenovo IdeaPad 3.

Se state cercando un notebook, potrebbe essere la vostra occasione definitiva, perché da oggi su Amazon il notebook Lenovo IdeaPad 3 è disponibile su Amazon a soli 499€, con il 29% di sconto e un mostruoso risparmio di circa 200,00€.

Notebook Lenovo IdeaPad 3: la qualità portatile

Si tratta di un gioiellino con uno schermo da 15.6 pollici con risoluzione 1080p (1920x1080) con luminosità massima di 300nits, anti-glare. Il modello della CPU montato è il Core i5, con una velocità di 4.2 GHz. La scheda RAM conta ben 8 GB di memoria, mentre la scheda grafica è integrata nel processore. Il sistema operativo che avrete di base è Windows 10 Home.

Questo notebook Lenovo IdeaPad 3 è leggerissimo, con un peso di solo 1,65Kg, uno spessore di 19,9mm e con anche con lettore di impronte digitali e otturatore fisico di sicurezza per la webcam. Lo storage disponibile è una SSD da 256GB M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe espandibili fino a 512 GB.

