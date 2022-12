Notebook Lenovo Ideapad 3 è in offerta per natale su Amazon

Sfruttate al massimo il vostro tempo con il notebook IdeaPad 3 di Lenovo da 15,6 pollici, sia a casa che in viaggio. La CPU dual-core Intel Core i3 di 11a generazione e gli 8 GB di RAM consentono di svolgere le attività più comuni. L'unità SSD da 256 GB in dotazione offre spazio sufficiente per l'archiviazione dei dati. È possibile rimanere in contatto con i propri cari utilizzando la fotocamera ad alta definizione, i doppi altoparlanti e il doppio microfono. Acquistalo ora su Amazon a soli 399,00€ invece di 549,00€

È possibile utilizzare la porta USB 3.2 Gen 1 Type-C, le porte USB 2.0 Type-A o le porte USB 3.2 Gen 1 Type-A per collegare gli accessori. Il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi 6 ti consentono di collegare gli accessori wireless e di sfruttare al massimo la tua linea internet. Il lettore di schede 4-in-1 consente di accedere a schede di memoria SD, SDHC, SDXC e MMC, mentre il connettore HDMI permette di espandere il desktop su un altro schermo o di eseguire il mirroring.

La tastiera illuminata facilita la digitazione anche in condizioni di scarsa illuminazione. È dotato di un lettore di impronte digitali, di un chip TPM e di un otturatore per la privacy della fotocamera, oltre alle password standard per l'accensione e per il disco rigido dell'utente. Il computer portatile funziona con Windows 11 Home 64 bit e ha un'autonomia fino a 7,5 ore. Grazie a DirectX 12 Ultimate, Windows 11 è in grado di eseguire il rendering di immagini realistiche ad alta frequenza di fotogrammi e Auto HDR è in grado di modificare automaticamente l'illuminazione e il contrasto del gioco in modo che risulti perfetto.

Per la ricerca di contenuti multimediali come applicazioni, giochi, film e serie TV, il Microsoft Store è stato riprogettato da zero per essere più facile da usare. Tutte le app presenti nello Store hanno superato severi controlli di sicurezza e sono adatte a tutte le età. Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

