Notebook Lenovo IdeaPad 3 15ITL6: ben 200,00 EURO DI SCONTO su Amazon!

Comprare un PC portatile non è mai una spesa da poco, soprattutto se si è alla ricerca di qualcosa all'avanguardia che riesca a suddisfare le nostre esigenze, che sia, per lavoro o sia per studio. Mettiamoci anche che la parte dell'intrattenimento vuole la sua parte, quindi la qualità visiva in quest'epoca moderna è un valore aggiunto importantissimo. Lenovo è una delle aziende che al meglio si destreggia nella creazione di notebook di qualità, questa garantita così come le prestazioni. Questo è anche il caso del notebook Lenovo IdeaPad 3 15ITL6.

Se state cercando un notebook di qualità, potrebbe essere la vostra occasione, perché da oggi su Amazon il notebook Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 è disponibile su Amazon a soli 649,00€, con il 24% di sconto e un mostruoso risparmio di circa 200,00€.

Notebook Lenovo IdeaPad 3: l'offerta del momento

Si tratta di un gioiellino con uno schermo da 15.6 pollici FULL HD con risoluzione 1920 x 1080, con pannello IPS, e luminosità massima di 300nits, quindi tutto ciò che vi serve per godere di immagini nitide e dettagliate. Il modello della CPU montato è il Core i5, con una velocità di 4.5 GHz.

La RAM è da 18 GB, la scheda grafica è integrata nel processore, mentre il sistema operativo che avrete di base è Windows 11 Home. Dispone di una memoria SSDH. Leggero ed elegante, questo notebook Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 in offerta su Amazon è proposto in colorazione Abyss Blue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.