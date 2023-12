Notebook con i5, 16GB di RAM e SSD da 512GB a 269€, una FOLLIA

L'offerta che ti sto per segnalare ha dell'incredibile e infatti durerà sicuramente pochissimo. Quindi prima che scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello questo Notebook con i5 a soli 269,99 euro, invece che 899,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon in pagina e inserire il codice 4ODEYNYP al momento del pagamento. In questo modo hai uno sconto del 70% e risparmi la bellezza di 630 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Notebook con i5 BESTIALE a prezzo sconvolgente

Sicuramente il rapporto qualità prezzo di questo portatile è da favola, non si può trovare di meglio. Grazie al suo scomparto hardware lo potrai usare per lavoro, scuola e hobby senza problemi. È dotato infatti di un potente processore, un Intel Core i5 che arriva fino a 4,1 GHz, e una scheda grafica Intel Iris Xe.

Avrai a disposizione ben 16 GB di RAM DDR4 in due bachi da 8GB che garantiscono una velocità di calcolo spettacolare. E poi lo spazio di archiviazione è enorme, da ben 512 GB in un SSD veloce che offre prestazioni eccellenti.

A supporto troviamo il sistema operativo Windows 10 Home già installato e con licenza che ti permette di avvalerti di tantissimi programmi gratuiti. Inoltre anche il design è molto bello e pratico. Ha un display da 14 pollici FHD con risoluzione 1920 x 1080 e bassa emissione di luce blu.

Possiede diverse porte USB per trasferimenti veloci, uno slot per microSD e ha una tastiera compatta retroilluminata con layout in inglese che puoi facilmente modificare in italiano. Inoltre è dotato della connettività Bluetooth 5.1 e WiFi.

Non c'è davvero tempo da perdere dunque. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Notebook con i5 a soli 269,99 euro, invece che 899,99 euro. Ricordati di applicare il coupon in pagina e inserire il codice 4ODEYNYP al momento del pagamento in modo da beneficiare dello sconto del 70%. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

