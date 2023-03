Notebook HP con Ryzen 7 e 16GB di RAM in SUPER SCONTO

Stavi aspettando il momento giusto per acquistare un portatile performante a un buon prezzo? E allora quale momento migliore delle Offerte di Primavera Amazon? Se fai veloce oggi puoi mettere nel tuo carrello il Notebook HP con Ryzen 7 a soli 549,99 euro, invece che 690,28 euro.

Questo sconto del 20% porta il prezzo a una cifra che non si vedeva da tantissimo tempo e ti permette di risparmiare ben 140 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Non c'è tempo da perdere.

Notebook HP: un mostro a un prezzo hot

Questo Notebook HP offre delle prestazioni mostruose ed è pratico e leggero. Monta il potentissimo processore AMD Ryzen 7 (fino a 4,5 Ghz) con 8 Core e 16 Thread. Ha 16GB di RAM DDR4 da 3200 mhz e un SSD PCI express NVMe M.2 da 512 GB. Tutto questo si traduce in pratica con prestazioni di altissimo livello. Ci puoi far girare programmi e giochi senza problemi.

È dotato di un display da 15,6 pollici con una risoluzione Full HD 1920 x 1080p e un pannello luminoso e antiriflesso, che non affatica la vista. Una tastiera full size retroilluminata e un touch pad molto fluido e sensibile. Ti consente un utilizzo per più di 9 ore e ha una ricarica rapida che in soli 45 minuti lo riporta al 50%.

Insomma non ci sono parole per descrivere questa offerta, se non dire che dura poco purtroppo. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo Notebook HP con Ryzen 7 a soli 549,99 euro, invece che 690,28 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

