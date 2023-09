Notebook HP con Ryzen 3 a PREZZO CLAMOROSO (-31%)

Approfitta velocemente di questa occasione speciale e portati a casa un portatile dalle ottime prestazioni a un prezzo molto più basso. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello il notebook HP con Ryzen 3 a soli 399,99 euro, anziché 579,99 euro.

Questa è davvero un'occasione d'oro, da non perdere per nessun motivo al mondo. Grazie a questo sconto del 31% solo oggi, e ancora per poco tempo, puoi risparmiare la bellezza di 180 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Notebook HP dalle prestazioni elevate a costo mini

Sicuramente in questo momento il rapporto qualità prezzo di questo portatile è spaventosamente vantaggioso. È dotato di un display da 15,6 pollici FHD antiriflesso e perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. Monta il potente processore AMD Ryzen 3 7320U e 8 GB di RAM che lo rendono velocissimo e fluido.

Possiede un SSD da 256 GB dove troverai già installato il sistema operativo Windows 11 Home con licenza. Questo portatile ha un design leggerissimo, pesa solo 1,59 kg e ha uno spessore di appena 1,86 cm una volta chiuso. È dotato di una tastiera molto sensibile ed ergonomica con tastierino numerico integrato. Possiede due ingressi USB-A e un ingresso USB-C, un'uscita HDMI e una per cuffie e microfono.

Se vuoi spendere il meno possibile e avere comunque per le mani un portatile eccezionale allora non devi perdere questa fantastica occasione. Dunque vai velocemente su Amazon e acquista il tuo notebook HP con Ryzen 3 a soli 399,99 euro, anziché 579,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

