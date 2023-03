Notebook HP con Intel Core i7, SSD da 512GB e 16GB di RAM (-300€)

Oggi ti segnalo un'offerta che ti permette di avere un portatile dalle ottime prestazioni a molto meno del suo prezzo originale. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo Notebook HP con Intel Core i7 a soli 699,99 euro, invece che 999,99 euro.

Grazie a questo sconto del 30% avrai un risparmio di ben 300 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Un ribasso davvero coi fiocchi che difficilmente durerà a lungo. Quindi se non vuoi perderla fai presto a completare l'acquisto.

Notebook HP: l'eccellenza a un ottimo prezzo

Con questo Notebook HP non dovrai praticamente rinunciare a niente. Grazie al suo potentissimo processore Intel Core i7 con 10 core e 12 thread, raggiunge una velocità fino a 4,7 GHz. A rendere il tutto più veloce ci sono anche 16GB di RAM che spingono sull'acceleratore. Potrai tranquillamente usarlo per programmi pesanti e giochi di ultima generazione. Inoltre viene fornito con Windows 11 Home già installato e ha un SSD da 512GB di memoria.

Il suo display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD ti permette di guardare contenuti video in modo coinvolgente. Ha un'ottima luminosità ed è antiriflesso. E nonostante le sue dimensioni, pesa solo 1,69 kg. È dotato di una tastiera full size e un touch pad molto sensibile e fluido. Possiede un'ottima batteria che in grado di durare più di 7 ore e si ricarica al 50% in soli 45 minuti. Possiede un ingresso HDMI, 2 porte USB, una DP e anche un lettore d'impronte per una maggiore sicurezza.

Non c'è davvero tempo da perdere. Quindi se stai ancora leggendo sappi che ora non è più il momento di farlo. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Notebook HP con Intel Core i7 a soli 699,99 euro, invece che 999,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.