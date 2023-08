Notebook HP con Ryzen 5 in SUPER OFFERTA da oggi!

Se stai pensando di cambiare il tuo PC portatile ed acquistarne uno molto buono a un prezzo vantaggioso, questa è la tua occasione! Infatti è ora disponibile una succosa offerta per il Notebook HP 15s-eq3005n con display da 15.6 pollici.

Ebbene, su eBay da oggi puoi aggiudicarti in offerta proprio questo Notebook HP a solo 461,99€, un prezzo molto basso se calcoliamo le specifiche da cui è composto il pezzo.

Un PC portatile per il salto definitivo

Stiamo parlando di un notebook che ha dalla sua, come già detto, uno schermo da 15.6 pollici e come sistema operativo integrato di partenza Windows 11 Home. Il processore montato è l'AMD Ryzen 5, mentre la serie della scheda video è AMD Radeon. Da notare poi la presenza di una scheda video integrata GB, mentre la Memoria RAM disponibile è di 8GB.

Questo Notebook HP 15s-eq3005n è ottimo sia da avere a casa, sia in ufficio, che ti potrà aiutare non solo grazie ai suoi componenti interni, ma anche con il Wi-Fi e con la varietà di connettori presenti come HDMI, USB 3.2 e USB-C.

