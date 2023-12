Notebook HP con ottimo schermo, 8GB di RAM e 256 di SSD, è in OFFERTA

HP ha una lunga storia di innovazione e leadership nel settore dell'informatica ed è per questo che i suoi prodotti sono sempre degni di nota; il notebook 250 G9 è in sconto del 24% su Amazon per un costo finale di 299,99€.

Notebook HP in promo: approfittane!

L'HP 250 G9 è un computer portatile che offre prestazioni affidabili e una configurazione potente. Con uno schermo da 15,6 pollici, questo notebook è progettato per fornire un'esperienza visiva chiara e coinvolgente. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale al dispositivo. Al cuore del sistema, troverai un processore Intel N4500, parte della famiglia delle Mobile CPU, garantendo una potenza di calcolo efficiente e veloce. La memoria RAM di 8 GB DDR4-SDRAM assicura una gestione fluida delle applicazioni e delle attività multitasking, consentendo di lavorare senza interruzioni. Il notebook è dotato di un disco rigido da 256 GB SSD, che offre non solo velocità di accesso ai dati notevolmente superiori rispetto ai dischi rigidi tradizionali, ma anche una maggiore affidabilità. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro, che offre un'interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate per migliorare la produttività. La caratteristica speciale di essere preconfigurato e pronto all'uso rende l'HP 250 G9 immediatamente operativo, senza la necessità di complesse installazioni iniziali. Per quanto riguarda la scheda grafica, il notebook presenta una soluzione integrata oltre a una scheda grafica dedicata, fornendo flessibilità nelle attività che richiedono maggiore potenza grafica. Acquista il notebook HP in sconto su Amazon Su Amazon, oggi, è presente un'offerta molto allettante, il notebook HP è in sconto del 17% e viene venduto alla cifra finale di 299€. Approfittane subito e assicurati un computer potente, funzionale e molto elegante dal punto di vista estetico.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.