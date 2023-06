Notebook HP con i7 ora tuo con 150€ di sconto: MAXI OFFERTA su Amazon

Per un PC portatile è meglio pensare al prezzo o alle prestazioni? Questa domanda ti accompagna sempre quando devi passare a un nuovo macchinario, e anche la risposta è sempre la stessa: entrambi! Il Notebook HP ora in offerta su Amazon è proprio ciò di cui hai bisogno, e risparmierai DAVVERO TANTO.

Puoi infatti acquistare ora su Amazon il Notebook HP 15s-fq5002sl a soli 649,99€, con un taglio del prezzo del 19% e un risparmio grandissimo per te di ben 150,00€!

Un Notebook HP fuori di testa per giocatori e creator!

Questo PC sfrutta già da subito Windows 11 Home come sistema operativo, ottimizzato per videogiochi, clients, tools, piattaforme di streaming, video editing, computer grafica e altro ancora. Tutto questo è possibile grazie alle sue caratteristiche, che vedono montato un processore Intel Core i7 1255U che raggiunge una velocità fino a 4,7 GHz, una RAM da 16GB DDR4 integrata (non espandibile), e una memoria SSD da 512GB.

La batteria di questo Notebook HP 15s-fq5002sl può durare fino a 7 ore e mezza prima di collegare di nuovo la ricarica, ideale per te che lavori fuori casa o senza interruzioni. Lo schermo del computer è da 15,6", con risoluzione Full HD (1920 X 1080p), antiriflesso, e 250 Nits di luminosità.

