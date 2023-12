Notebook HP con AMD Ryzen 3, 8GB di RAM e SSD da 256GB (-40%)

Se vuoi avere un portatile dalle prestazioni straordinarie senza spende una cifra esorbitante dai un'occhiata a questa ottima offerta. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Notebook HP con Ryzen 3 a soli 349,99 euro, invece che 579,99 euro.

Ebbene sì, come puoi vedere adesso c'è uno sconto del 40% che ti fa risparmiare la bellezza di 230 euro sul totale. Una promozione pazzesca da non farsi scappare. Avrai per le mani un portatile con schermo da 15,6 pollici molto elegante e leggero, con un processore potentissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Notebook HP con Ryzen 3 a prezzo bomba

Oggi puoi fare un vero colpaccio. Questo portatile è molto potente grazie al suo processore AMD Ryzen 3 5300U supportato da 8 GB di RAM DDR4 con frequenza da 3200 Mhz. Trovi già installato Windows 11 Home con licenza e le varie suites Microsoft incluse.

Ha una memoria interna bella grande con un SSD PCIe NVMe M.2 da 256 GB molto veloce. La scheda video è dotata di un ingresso HMI e il display da 15,6 pollici ha una risoluzione FHD da 1920 x 1080 p. Inoltre lo schermo gode della tecnologia IPS antiriflesso molto visibile e a bassa emissione di luce blu.

Un'occasione d'oro da non farsi scappare. Quindi prima che svanisca vai su Amazon e acquista il tuo Notebook HP con Ryzen 3 a soli 349,99 euro, invece che 579,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.