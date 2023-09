Notebook HP da 15,6 pollici con Ryzen 5 in SCONTO di 200€

Questa è una di quelle offerte da prendere al volo perché durerà poco ed è veramente eccezionale. Se vuoi un portatile dalle ottime prestazioni a un prezzo conveniente devi essere rapido. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il notebook HP a soli 499,99 euro, invece che 699,99 euro.

Non ti dare pizzicotti perché non stai sognando, ti posso assicurare che tutto vero. Però se di fronte uno sconto del 29% che ti permette quindi di risparmiare ben 200 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.



Notebook HP a prezzo da favola, da non perdere

Questo portatile ha sicuramente un rapporto qualità prezzo eccezionale. Monta il sistema operativo Windows 11 Home e ha un display generoso da 15,6 pollici molto luminoso e visibile da qualsiasi angolazione. Ha un peso di appena 1,69 kg e uno spessore di soli 1,79 cm. È dotato di una tastiera full size con tastierino numerico e touch pad bello grande.

Quello che fa la differenza ovviamente il processore, un AMD Ryzen 5 a 6 Core e 12 Thread, con a supporto 8 GB di RAM. Avrai a disposizione un SSD PCI express NVMe M.2 da 512 GB dove potrai archiviare quello che vuoi. Possiede una batteria in grado di durare per quasi 10 ore senza la ricarica. E se lo acquisti adesso avrai il 50% di sconto su Norton 360 Deluxe.

Assolutamente una promozione da non lasciarsi scappare. Come ti dicevo devi essere rapido perché la sensazione è quella che sparirà presto. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo notebook HP a soli 499,99 euro, invece che 699,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.