Notebook Gaming Lenovo con Intel Core i5 e GeForce RTX 4050 (-25%)

Approfitta di questa promozione che trovi solo su Amazon per avere un computer portatile potentissimo e adatto per giocare spendendo molto meno. Sto parlando del Notebook Gaming Lenovo che ora puoi avere a soli 899 euro, invece che 1.199 euro.

Ebbene sì, siamo davanti a un ribasso del 25% che ti fa risparmiare la bellezza di 300 euro sul totale. Dato che si tratta di un prezzo molto vicino al minimo storico devi essere rapido o rischi che sparisca. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 74,92 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Notebook Gaming Lenovo: gioca senza spendere un capitale

Con il Notebook Gaming Lenovo puoi giocare praticamente a qualsiasi titolo tu voglia senza spendere un'esagerazione. Grazie al suo potente processore Intel Core i5 di 13a generazione, con a supporto ben 16 GB di RAM, garantisce ottime performance. E poi troviamo un SSD da 1 TB e Windows 11 come sistema operativo.

Ovviamente per giocare al meglio ci viole una scheda grafica di qualità e qui troviamo a bordo la NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6GB che ti permette di spingere i giochi a una risoluzione altissima. E poi ha un corpo leggero di appena 2,38 Kg, con tastiera retroilluminata, un display da 15,6 pollici FHD con risoluzione 1920 x 1080 p e un refresh rate a 144 Hz. Gode di USB veloci, HDMI e ingresso per cuffie.

Con questo computer portatile puoi fare di tutto e il suo costo è molto più basso. Quindi non perdere l'offerta. Prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Notebook Gaming Lenovo a soli 899 euro, invece che 1.199 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.