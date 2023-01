Notebook da gaming MSI Prestige 15 ha subito un calo netto su Amazon

Il portatile Prestige 15 MSI da 15,6" vi permetterà di lavorare ovunque con una potenza davvero niente male; è dotato di una CPU Intel Core i7 di 12a generazione e di 16 GB di RAM LPDDR4X, che gli consentono di eseguire con facilità un'ampia gamma di applicazioni aziendali. L'unità SSD M.2 NVMe PCIe da 512 GB garantisce velocità di avvio e di caricamento elevate. I display IPS (In-Plane Switching) da 15,6" ad alta definizione (1920 x 1080) offrono una visione a 178 gradi da diverse angolazioni. L'elaborazione grafica è affidata a una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti da 4 GB GDDR6 VRAM. Acquistalo ora su Amazon a soli 1199,00€ invece di 1799,00€.

Il notebook utilizza il Wi-Fi 6E per mantenere la connessione online (802.11ax). È inoltre possibile collegare in modalità wireless i dispositivi abilitati al Bluetooth 5.2. La webcam HD 720p a infrarossi (IR) integrata consente il login biometrico con Windows Hello. Thunderbolt 4, USB Type-A, uno slot per schede microSD e un jack audio da 3,5 mm completano la dotazione di porte e connessioni.

Thunderbolt 4 utilizza la connessione reversibile USB Type-C. Il throughput massimo dei dispositivi che utilizzano Thunderbolt 4 è di 40 Gb/s, il doppio rispetto al suo predecessore. La porta fornisce dati anche tramite USB 3.2 Gen 2 fino a 10 Gb/s, mentre la DisplayPort 1.2 a doppia larghezza di banda consente di collegare contemporaneamente fino a due monitor 4K o un display 8K.

Prestige 15 include Windows 11, il quale rappresenta un importante rinnovamento rispetto al suo predecessore, con un'attenzione particolare all'efficienza, all'originalità e alla facilità d'uso.Per chi desidera giocare, il notebook include DirectX 12 Ultimate il quale offre una grafica fotorealistica ad alta frequenza di fotogrammi e Auto HDR regola automaticamente l'illuminazione e il contrasto del gioco per supportare l'alta gamma dinamica. La tecnologia DirectStorage ottimizza l'accesso ai dati per utilizzare dispositivi ad alta velocità come le unità a stato solido NVMe e direttamente le schede grafiche senza ricorrere alla CPU. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

