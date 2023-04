Notebook da Gaming MSI GF63 11UC in offerta ad un prezzo speciale su Amazon

L'MSI GF63 Thin 11UC non è il portatile da gioco più potente sul mercato, ma è comunque una buona scelta per il lavoro, la scuola e il gaming occasionale. Sebbene il processore Core i5 di livello medio e l'unità di elaborazione grafica RTX 3050 a basso costo non offrano prestazioni straordinarie, il portatile è più sottile e silenzioso della maggior parte dei portatili da gioco presenti sul mercato. Acquistalo su Amazon a soli 999,00€ invece di 1299,00€.

Il GF63 Thin è incredibilmente portatile, pesa solo 1,9 chili e misura solo 21,9 millimetri nel punto più spesso, il che lo rende un'alternativa perfetta per chi è sempre in viaggio. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero essere infastiditi dall'assenza di porte USB da 10 Gbit/sec e di uscita 4K/60Hz.

Lo schermo di MSI GF63 Thin è il suo difetto principale. Pur avendo una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un contrasto e una nitidezza eccezionali, il display da 15,6 pollici è in grado di riprodurre solo il 61,2% del gamut sRGB e il 43,8% del DCI-P3. Anche la luminosità è insufficiente, rendendo difficile la visione delle scene di gioco più scure in aree ben illuminate. Tuttavia, è sufficiente per la navigazione e le applicazioni d'ufficio, rendendolo un'opzione adatta sia in ambienti economici che creativi.

L'audio del GF63 Thin non è eccellente come quello dei migliori portatili da gioco sul mercato, ma è sufficiente per guardare Netflix o giocare a giochi di basso livello. Sebbene l'audio di gioco sia accettabile nella maggior parte degli scenari, si consiglia di utilizzare le cuffie per un'esperienza più coinvolgente.

Sebbene non abbia i componenti più potenti, la sua forma leggera e compatta lo rende un'opzione interessante per chi è sempre in viaggio. Lo schermo e l'acustica non sono il massimo, ma sono sufficienti per la maggior parte degli scenari. Approfitta ora dello sconto del 23% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

