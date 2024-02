Notebook da Gaming ASUS ROG Strix G16 ora TUO CON 90€ IN MENO!

Un portatile da gaming va sempre scelto con cura, sia per le sue performance, sia per la sua durabilità. Non sempre quindi è facile affidarsi al "primo che passa", e dare uno sguardo ai migliori marchi della tecnologia dei computer è fondamentale. Questa volta hai di fronte un'offerta davvero da non sottovalutare, perché potrai aggiudicarti a un prezzo scontato il portatile da gaming ASUS ROG Strix G16.

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il portatile da gaming ASUS ROG Strix G16 a soli 1.599€, con uno sconto del 5% sul prezzo più basso recente, che ti farà risparmiare ben 91€!

Gioca all'ennesima potenza con ASUS ROG!

Hai di fronte un Notebook per il gaming ESAGERATO, con display da 16'' ultraveloce fino a 240Hz, con colori fantastici grazie alla tecnologia ROG Nebula, Dolby Vision, e supporto Adaptive-Sync. Il problema principale dei portatili spesso è il surriscaldamento, ma non per questo! Perché possiede il sistema di raffreddamento all'avanguardia ROG Intelligen Cooling.

Le prestazioni dell'ASUS ROG Strix G16 sono encomiabili, con processore Intel Core i7-13650HX di Tredicesima generazione e a una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 con Dynamic Boost, archiviazione SSD PCIe Gen4x4 e fino a 32GB di RAM DDR5 a 4800MHz.

