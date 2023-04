Notebook ASUS VivoBook Flip 14: lo paghi 100 euro IN MENO su Amazon

Questo sì che è un prodotto davvero interessante, tanto per le prestazioni quanto per il prezzo! Puoi acquistare ora su Amazon il notebook ASUS VivoBook Flip 14 con uno sconto che ti farà risparmiare ben 100 euro. Inoltre Amazon ti offre la possibilità di pagarlo in piccole rate mensili.

Notebook ASUS VivoBook Flip 14, semplicemente fantastico

L'usabilità di questo prodotto è davvero unica. Puoi usarlo ovunque e come vuoi grazie alla possibilità di trasformarlo nel dispositivo che più è consono alla specifica situazione. Il VivoBook Flip 14 diventa letteralmente ciò che ti serve grazie ad una "flessibilità" a 360 gradi.

Il display touchscreen NanoEdge con cornici sottili offre esperienze visive incredibilmente coinvolgenti, consentendo a un pannello da 14 pollici di entrare in uno chassis da 13 pollici. Il notebook ASUS VivoBook Flip 14 offre dimensioni più compatte con un impressionante rapporto schermo-corpo. Questo notebook è alimentato da un processore Intel Core i5 con 8 GB di RAM e un SSD PCIe di grande capacità che ti offre un accesso ai dati super veloce capace di rispondere e farti esprimere tutta la tua fantasia.

La cerniera metallica a 360 gradi, di cui è dotato VivoBook Flip 14, ha superato un test di apertura e chiusura di ben 20.000 cicli. Questo perché è stata progettata per durare davvero a lungo. E poi usufruirai di una nuova esperienza di utilizzo grazie a Windows 11, sistema operativo completamente reinventato e semplificato per garantirti una connessione istantanea con le persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che ti piacciono di più. Questo notebook ASUS ti offre produttività e intrattenimento anche in viaggio. Con un peso complessivo di soli 1,5 kg e un profilo ultrasottile, è il compagno ideale in ogni tua avventura e potrai usarlo davvero ovunque.

Approfitta dello sconto che ti fa risparmiare ben 100 euro e acquista ora su Amazon il notebook ASUS VivoBook Flip 14.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.