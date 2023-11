Notebook Asus Vivobook 15 ora SCONTATO su Amazon!

Sei alla ricerca di un nuovo notebook? Abbiamo quello che fa per te, oggi su Amazon puoi acquistare il notebook ASUS Vivobook 15 ad un prezzo scontato!

Notebook ASUS Vivobook 15: una bomba di portatile!

Delizia i tuoi occhi con il display NanoEdge da 15,6 pollici nitido e dalle cornici sottile, ha ampi angoli di visione ed è certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu riducendo il rischio di affaticamento degli occhi.

La cerniera lay-flat a 180° rende molto più semplice condividere lo schermo con chi ti circonda, la retroilluminazione della tastiera è perfetta per lavorare in ambienti scarsamente illuminati. Affronta con facilità ogni attività quotidiana con il processore Intel Core di Dodicesima generazione i7-1255U, la scheda grafica Intel Iris Xe, 8GB di RAM e SSD PCIE da 512GB.

ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT) offre un design termico ultra-efficiente e una soluzione per il risparmio energetico per aumentare in modo intelligente le prestazioni della CPU migliorando la stabilità, consentendo al contempo una durata della batteria per tutto il giorno e un laptop più silenzioso e più fresco. Questo portatile Asus è perfetto per chi cerca un notebook dal design funzionale e distintivo, per le attività di lavoro quotidiane e l'intrattenimento.

