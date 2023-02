Notebook ASUS TUF Gaming F15: su Amazon ben 300,00 Euro di SCONTO

Avere un PC portatile performante nell'epoca moderna è praticamente obbligatorio: per lavoro, per studio, per viaggi in famiglia, ne avrete sempre bisogno. La branca di utenti di PC portatili però che è di gran lunga più esigente è quella dei videogiocatori, che cercano sempre il meglio per le proprie sessioni di gioco, unendo nello stesso prodotto performance elevate e la comodità di trasporto e versatilità. ASUS è una delle aziende leader in questo settore e che si destreggia nella creazione di laptop da gaming, con una qualità sempre garantita, così come le prestazioni, cose che troverete anche in questo Notebook ASUS TUF Gaming 15.

Se state cercando un notebook da gaming di qualità, potrebbe essere la vostra grandissima occasione, perché da oggi su Amazon il Notebook ASUS TUF Gaming 15 è in offerta a soli 1.199,00€, con uno sconto di 300,00€ sul totale, pari al 20%.

Notebook ASUS TUF Gaming 15: la potenza che cercavi

Si tratta di un piccolo mostro color Graphite Black, con uno schermo da 15.6 pollici, una CPU Core i5 con velocità da 2.7 GHz, una RAM da ben 16 GB, una scheda grafica NVIDIA RTX 3060, e Windows 11 Home come sistema operativo di partenza.

Il notebook ASUS TUF Gaming 15 eccelle in qualsiasi cosa lo impieghiate, dal gioco, allo streaming, e tutto ciò che passa da quelle parti. Le sue alte performance vi permetteranno anche di fare più cose contemporaneamente sfruttando al meglio la CPU. Se volete usufruirne senza cuffie, sappiate che dispone anche di due potenti altoparlanti con quattro aperture.

