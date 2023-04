Notebook ASUS F515MA 15,6'': ora su Amazon con 50,00 EURO di SCONTO!

ASUS, come saprete se bazzicate anche minimamente l'ambiente, è da sempre una delle aziende leader nella produzione di PC portatili e fissi, e propone apparecchi eccellenti per ogni tipo di esigenza (e tasche), che si tratti di prodotti per il gaming o per l'ambito lavorativo. Siamo in un periodo storico in cui la tecnologia la fa da padrone, e avere degli apparecchi all'avanguardia è a dir poco obbligatorio. Oggi potrebbe essere arrivata la vostra grande occasione col Notebook ASUS F515MA, col quale acquisto su Amazon potreste risparmiare qualcosina.

Sappiate infatti che da oggi su Amazon potrete acquistare in offerta il notebook ASUS F515MA da 15,6'' a soli 349,00€ con un risparmio di ben 50,00€ sul prezzo di listino, che equivalgono a uno sconto del 13%.

ASUS Notebook F515MA: il laptop ideale

Abbiamo di fronte un portatile con un display da 15.6 pollici NanoEdge, che offre all'ASUS F515 una vasta area di schermo per un'esperienza visiva coinvolgente sia per lavorare che per giocare. Sappiate che inoltre gode di un ampio pannello FHD, che dispone di un rivestimento anti-riflesso per ridurre le distrazioni indesiderate, come ad esempio fastidiosi bagliori e riflessi.

Parlando dell'aspetto più tecnico, la CPU montata è una Celeron N da 1.1 GHz, un coprocessore grafico Intel UHD Graphics 600, una RAM da 8GB e Windows 11 Home come sistema operativo di base. Con un peso complessivo di soli 1,8 kg, l'estremamente leggero notebook ASUS F515MA è il portatile che sta al passo con il vostro stile di vita frenetico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.