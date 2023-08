Notebook Acer Aspire 7 su Amazon OGGI RISPARMI 200 euro

Sei alla ricerca di un nuovo portatile e i tuoi standard sono abbastanza alti? Abbiamo scovato qualcosa che siamo sicuri potrebbe interessarti. Si tratta del notebook Acer Aspire 7 che non solo è dotato di caratteristiche eccellenti ma adesso su Amazon puoi acquistarlo con lo sconto del 19% che ti farà risparmiare un bel po' di soldini.

Dall'attuale costo di mercato di 990,70 euro tu ora, grazie allo sconto esclusivo Amazon, lo paghi solamente 799 euro. Questo significa che risparmi oltre 191 euro. E poi grazie al servizio Cofidis puoi dilazionare il pagamento e pagare il tutto in piccole e comode rate mensili. E ancora se sei cliente Amazon Prime ricevi il tuo pacco praticamente entro 24 ore dall'ordine.

Notebook Acer Aspire 7: prestazioni impareggiabili oggi ad un prezzo scontato

Il portatile Aspire 7 è dotato di prestazioni potenziate grazie anche al potente processore AMD Ryzen 5 5625U, ad una grafica NVIDIA RTX 3050 4 GB GDDR6, a 16 GB RAM DDR4 espandibile fino a 32GB e 512 GB di memoria SSD per svolgere qualsiasi tipo di attività.

Il display Full HD da 15,6 pollici con cornice sottile supporta Acer Color Intelligence e Acer ExaColor, offrendo così prestazioni visive potenziate per un'esperienza complessiva migliore. E ancora chiamate chiare e nitide. Rimani in contatto con amici e familiari grazie alla webcam HD con la soluzione Acer TNR, per videochiamate più nitide in condizioni di scarsa illuminazione, e senti le loro voci forti e chiare grazie ai due altoparlanti DTS.

Le opzioni di connettività complete includono Wi-Fi 6E, perfetto per la condivisione di file ad alta velocità e lo streaming 4K fluido e Bluetooth 5 con una migliore qualità del segnale. Questo Acer Aspire 7 presenta anche porte fondamentali per aumentare la produttività.

Infine la cover di colore nero esprime un tono professionale che si adatta a qualsiasi occasione, ovunque ti trovi.

Prendilo adesso su Amazon!

